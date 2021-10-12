Багаторічний соратник Паулу Фонсеки Нуну Кампуш працевлаштувався на батьківщині. У 2016-2019 рр. вони разом працювали в донецькому Шахтарі.

46-річний фахівець розпочав самостійний тренерський шлях із Санта-Клари, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кампуш розпочав кар'єру тренера з команди U-19 Ештрели в 2005 році. Пізніше він також працював асистентом Фонсеки в Одівелаші, Піньялновенсе, Авеші, Пасуші, Порту, Бразі, Шахтарі та Ромі. Кампуш уже встиг подякувати босам азореанців за надану можливість спробувати себе в ролі головного тренера.

До слова, Санта-Клара після восьми турів іде на 15-й сходинці Прімейри, маючи в активі 6 очок.

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