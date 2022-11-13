Наставник Боливара Антонио Карлос Заго покинул пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба боливийского клуба.

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О причинах прекращения сотрудничества не сообщается. Клуб поблагодарил бразильского специалиста и его штаб за работу, пожелав успехов в дальнейшем. Боливар уже возглавил 43-летний испанец Беньят Сан Хосе, работавший с командой с 2016 по 2017 гг.

Напомним, 53-летний экс-ассистент Мирчи Луческу в Шахтере возглавил Боливар в июле 2021-го и привел его к чемпионству в июне этого года. СМИ пророчат ему место наставника в бразильском клубе Байя.

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