Экс-тренер Шахтера потерял работу в южноамериканском клубе – он привел его к чемпионству
Бывший тренер "горняков" Антонио Карлос Заго прекратил сотрудничество с самым титулованным клубом Боливии.
Наставник Боливара Антонио Карлос Заго покинул пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба боливийского клуба.
Украинец поучаствовал в невероятном камбэке в чемпионате Бельгии – перестрелка с 10 голами и фиаско в добавленное время
О причинах прекращения сотрудничества не сообщается. Клуб поблагодарил бразильского специалиста и его штаб за работу, пожелав успехов в дальнейшем. Боливар уже возглавил 43-летний испанец Беньят Сан Хосе, работавший с командой с 2016 по 2017 гг.
Напомним, 53-летний экс-ассистент Мирчи Луческу в Шахтере возглавил Боливар в июле 2021-го и привел его к чемпионству в июне этого года. СМИ пророчат ему место наставника в бразильском клубе Байя.
"Лобановський запрошував. Але де я і де Динамо?": чорний дощ у Донецьку, екс-капітан збірної України грає за колгосп