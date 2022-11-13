Наставник Болівара Антоніо Карлос Заго покинув посаду головного тренера команди, повідомляє прес-служба болівійського клубу.

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Про причини припинення співпраці не повідомляється. Клуб подякував бразильському фахівцю та його штабу за роботу, побажавши успіхів надалі. Болівар вже очолив 43-річний іспанець Беньят Сан Хосе, який працював із командою з 2016 по 2017 роки.

Нагадаємо, 53-річний екс-асистент Мірчі Луческу у Шахтарі очолив Болівар у липні 2021-го і привів його до чемпіонства у червні цього року. ЗМІ пророчать йому місце наставника у бразильському клубі Байя.

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