Паоло Бьянко пополнил список помощников Массимилиано Аллегри, информирует пресс-служба туринцев. Он будет отвечать за техническое развитие футболистов.

Де Дзерби определился с продолжением карьеры после ухода из Шахтера – итальянец принял неожиданное решение

Бьянко сопровождал Де Дзерби с октября 2019 года – сначала в Сассуоло, а затем в Шахтере. После начала войны в Украине 44-летний специалист решил покинуть Шахтер и искать работу на родине. На приглашении Бьянко лично настаивал Аллегри, который тренировал его в Кальяри в конце нулевых.

Ранее с Шахтером простился еще один ассистент – Давиде Поссанцини. Очень вероятной выглядит и потеря самого Де Дзерби, которого могут заменить Игорем Йовичевичем.

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