Паоло Б'янко поповнив список помічників Массіміліано Аллегрі, інформує прес-служба туринців. Він відповідатиме за технічний розвиток футболістів.

Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після відходу з Шахтаря – італієць прийняв несподіване рішення

Б'янко супроводжував Де Дзербі з жовтня 2019 року – спочатку в Сассуоло, а потім в Шахтарі. Після початку війни в Україні 44-річний фахівець вирішив покинути Шахтар і шукати роботу на батьківщині. На запрошенні Б'янко особисто наполягав Аллегрі, який тренував його в Кальярі наприкінці нульових.

Раніше з Шахтарем попрощався ще один асистент – Давіде Поссанціні. Дуже ймовірною виглядає і втрата самого Де Дзербі, якого можуть замінити на Ігора Йовічевіча.

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