Португальский специалист Фернандо Валенте возглавил ФК Арема, который представляет чемпионат Индонезии – коуч в свое время работал с юношеской командой донецкого Шахтера.

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Как сообщает клубная пресс-служба, португалец уже успел познакомиться с командой и провел первую тренировку на новом месте работы О сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта информации нет.

"Я не волшебник и не творю чудес, чтобы выигрывать матчи. Я тренер с четким представлением того, как следует играть в футбол, и я страстно люблю своих игроков, потому что именно они делают меня счастливым, когда со страстью и смелостью отстаивают наши идеи", – цитирует Валенте клубная пресс-служба.

Напомним, португальский специалист возглавлял Шахтер U-19 с июня 2019 по май 2021 года. Последним местом работы Валенте был португальский Эшторил, где специалист работал с командой U-23.

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