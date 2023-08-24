Фернандо Валенте став головним тренером ФК Арема. Раніше португалець працював в Україні.

Португальський фахівець Фернандо Валенте очолив ФК Арема, що представляє чемпіонат Індонезії – коуч свого часу працював з юнацькою командою донецького Шахтаря.

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Як повідомляє клубна прес-служба, португалець вже встиг познайомитися з командою і провів перше тренування на новому місці роботи. Про терміни угоди та фінансові аспекти особистого контракту інформації немає.

"Я не чарівник і не творю чудес, щоб вигравати матчі. Я тренер із чітким уявленням про те, як слід грати у футбол, і я пристрасно люблю своїх гравців, бо саме вони роблять мене щасливим, коли із пристрастю та сміливістю відстоюють наші ідеї", – цитує Валенте клубна прес-служба.

Нагадаємо, португальський фахівець очолював Шахтар U-19 з червня 2019-го по травень 2021 року. Останнім місцем роботи Валенте був португальський Ешторіл, де фахівець працював з командою U-23.

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