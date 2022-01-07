Экс-тренер Шахтера может возглавить сборную Польши вместо Шевченко
На вакантный пост наставника "Кадры" появился очередной претендент.
Бернд Шустер хочет поработать со сборной Польши, сообщает Meczyki со ссылкой на Sport.pl. Среди возможных проблем с трудоустройством немецкого специалиста – его финансовые аппетиты и длительный перерыв в работе. Китайский клуб Далянь Ифан он покинул в 2019 году и с того времени остается в творческом отпуске. Однако ждать осталось недолго. Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша анонсировал оглашение нового наставника сборной на 19 января.
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Пост главного тренера стал вакантным после неожиданного ухода бывшего наставника Паулу Соузы ради работы в бразильском Фламенго. Шустер присоединится к ряду кандидатов, которые также выразили готовность возглавить "белых орлов" (Андреа Пирло, Марк Джамполо, Чезаре Пранделли и Фабио Каннаваро, Дика Адвоката, Авраама Гранта и Анте Чачича). К слову, сватали в сборную Польши и украинского наставника Дженоа Андрея Шевченко.
Напомним, Шустер имеет серьезный тренерский опыт. За его плечами работа в немецких Фортуне и Кельне, испанских Хересе, Леванте, Хетафе, Реале и Малаге, донецком Шахтере, турецком Бешикташе и китайском Далянь Ифан. К слову, уже 24 марта поляки в Москве сойдутся со сборной России в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.
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