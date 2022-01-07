Бернд Шустер хочет поработать со сборной Польши, сообщает Meczyki со ссылкой на Sport.pl. Среди возможных проблем с трудоустройством немецкого специалиста – его финансовые аппетиты и длительный перерыв в работе. Китайский клуб Далянь Ифан он покинул в 2019 году и с того времени остается в творческом отпуске. Однако ждать осталось недолго. Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша анонсировал оглашение нового наставника сборной на 19 января.

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Пост главного тренера стал вакантным после неожиданного ухода бывшего наставника Паулу Соузы ради работы в бразильском Фламенго. Шустер присоединится к ряду кандидатов, которые также выразили готовность возглавить "белых орлов" (Андреа Пирло, Марк Джамполо, Чезаре Пранделли и Фабио Каннаваро, Дика Адвоката, Авраама Гранта и Анте Чачича). К слову, сватали в сборную Польши и украинского наставника Дженоа Андрея Шевченко.

Напомним, Шустер имеет серьезный тренерский опыт. За его плечами работа в немецких Фортуне и Кельне, испанских Хересе, Леванте, Хетафе, Реале и Малаге, донецком Шахтере, турецком Бешикташе и китайском Далянь Ифан. К слову, уже 24 марта поляки в Москве сойдутся со сборной России в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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