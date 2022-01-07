Бернд Шустер став ще одним відомим наставником, який висловив бажання попрацювати зі збірною Польщі, повідомляє портал Meczyki з посиланням на Sport.pl. На заваді, проте, можуть стати завищені очікування німецького фахівця щодо зарплати.

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Інша можлива проблема з працевлаштуванням Бернда – тривала перерва у роботі. Китайський клуб Далянь Іфан він покинув у 2019 році, відтоді перебуває у творчій відпустці. Однак чекати залишилось недовго. Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша анонсував оголошення нового наставника збірної на 19 січня.

Посада головного тренера стала вакантною після несподіваного відходу колишнього наставника Паулу Соузи заради роботи у бразильському Фламенго. Шустер приєднався до цілої низки кандидатів, які також висловили готовність очолити "білих орлів" (Андреа Пірло, Марко Джамполо, Чезаре Пранделлі, Фабіо Каннаваро, Діка Адвоката, Авраама Гранта та Анте Чачіча). До слова, сватали у збірну Польщі й українського наставника Дженоа Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Шустер має серйозний тренерський досвід. За його плечами робота у німецьких Фортуні та Кельні, іспанських Хересі, Леванте, Хетафе, Реалі та Малазі, донецькому Шахтарі, турецькому Бешикташі та китайському Далянь Іфан. До слова, вже 24 березня поляки у Москві зійдуться зі збірною Росії у матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022.

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