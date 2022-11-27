Бывший наставник Шахтера Луиш Каштру может вернуться к работе в Европе.

Рейнджерс прекратил сотрудничество с Джованни ван Бронкхорстом, из-за чего уже приступил к поиску кандидатов на должность главного тренера.

Рейнджерс официально уволил ван Бронкхорста – команда безнадежно отстала от Селтика и стала худшей в Лиге чемпионов

Как сообщает Daily Record, главным претендентом является наставник Квинз Парк Рейнджерс – Майкл Билл. Впрочем, есть еще вариант с Луишем Каштру, который сейчас возглавляет бразильский Ботафого.

Отметим, что португалец возглавлял Шахтер с 2019 по 2021 годы, а сейчас возглавляет бразильский Ботафого. Результаты не лучшие – 53 очка после 38 сыгранных туров и 11 место.

"Мілевського не засуджую, це частина футболу": дружба із Закарлюкою, ва-банк у Шахтарі та тренер на дискотеці