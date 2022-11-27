Колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру може повернутись до роботи в Європі.

Рейнджерс припинив співпрацю з Джованні ван Бронкхорстом, через що вже розпочав пошук кандидатів на посаду головного тренера.

Рейнджерс офіційно звільнив ван Бронкхорста – команда безнадійно відстала від Селтіка і стала найгіршою в Лізі чемпіонів

Як повідомляє Daily Record, головним претендентом є наставник Квінз Парк Рейнджерс – Майкл Біл. Втім, є ще варіант з Луїшом Каштру, який зараз очолює бразильський Ботафого.

Зауважимо, що португалець очолював Шахтар з 2019 по 2021 роки, а зараз очолює бразильський Ботафого. Результати не найкращі – 53 очки після 38 зіграних турів та 11 місце.

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