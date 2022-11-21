Руководство Рейнджерс решилось сменить главного тренера во время паузы на чемпионат мира.

Джованни ван Бронкхорст освобожден от своих обязанностей, сообщает официальный сайт клуба.

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Именитый нидерландец возглавил Рейнджерс год назад, заменив Стивена Джеррарда. Ван Бронкхорст отдал чемпионат Селтику, но выиграл Кубок Шотландии и впервые за 12 лет вывел команду в групповой этап ЛЧ. Правда, там "Джерс" стали абсолютно худшей командой с 0 очков и разницей голов 2-22. Отставание от Селтика снова гигантское (9 очков), поэтому боссы решили попрощаться с Джио.

Интересно, что месяц назад Джеррарда уволили из Астон Виллы, что дает Рейнджерс надежду вернуть своего успешного экс-тренера.

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