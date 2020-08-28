Новим головним тренером Парми став Фабіо Ліверані, повідомляє офіційний сайт клубу.

Парма офіційно звільнила головного тренера – він пройшов з клубом шлях від Серії С до еліти

З 44-річним наставником укладений контракт на два сезони. Минулого тижня Ліверані був звільнений з Лечче – команда нашого Євгена Шахова під його керівництвом вилетіла у Серію В.

Нагадаємо, попереднім наставником Парми був Роберто Д'Аверса – 45-річний фахівець очолив команду в грудні 2016 року, коли "жовто-сині" були в Серії C. Під керівництвом Д'Аверси Парма вийшла в елітний дивізіон і потім протягом двох сезонів зберігала прописку у Серії A.

До слова, Ліверані розпочав тренерську кар'єру у 2013 році в Дженоа. З 2104-го по 2015-й очолював лондонський Лейтон Орієнт. У 2017 році працював з Тернаною, з якої і перейшов у Лечче.

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