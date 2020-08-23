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Парма официально уволила главного тренера – он прошел с клубом путь от Серии С в элиту

12:58 - Читати українською
Парма официально уволила главного тренера – он прошел с клубом путь от Серии С в элиту
Роберто Д'Аверса / АР

Парма решилась избавиться от тренера, который уверенно оставил команду в элите.

"Крестоносцы" на своем официальном сайте объявили об увольнении Роберто Д'Аверсы. Специалист возглавлял Парму с декабря 2016 года, пройдя путь от Серии С в элитный дивизион.

Лечче Шахова получил нового тренера

Клуб назвал причину такого решения – испорченная атмосфера в раздевалке и разные взгляды на дальнейшее развитие команды. Ожидается, что новым наставником Пармы станет Фабио Ливерани, который не смог спасти Лечче Евгения Шахова от вылета. А вот Д'Аверса может возглавить Дженоа.

Напомним, итальянская Серия А уже определилась с датой начала нового сезона – 19 сентября.

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Теги
Италия Парма Парма Роберто Роберто Д'Аверса
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