Парма официально уволила главного тренера – он прошел с клубом путь от Серии С в элиту

"Крестоносцы" на своем официальном сайте объявили об увольнении Роберто Д'Аверсы. Специалист возглавлял Парму с декабря 2016 года, пройдя путь от Серии С в элитный дивизион.
Лечче Шахова получил нового тренера
Клуб назвал причину такого решения – испорченная атмосфера в раздевалке и разные взгляды на дальнейшее развитие команды. Ожидается, что новым наставником Пармы станет Фабио Ливерани, который не смог спасти Лечче Евгения Шахова от вылета. А вот Д'Аверса может возглавить Дженоа.
Напомним, итальянская Серия А уже определилась с датой начала нового сезона – 19 сентября.
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