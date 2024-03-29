Культовый украинский тренер Семен Альтман рассказал об ужасах, которые пришлось пережить ему и его семье.

"Мы все живы, однако пострадали сильно. Все окна в моей квартире выбило. Что тут скажешь... Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более-менее сдержанно, однако когда касается – то уже совсем другое.

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В момент удара я был в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень тяжело. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые были по соседству, не пострадали.

Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А пока я вместе с дочерью переехал в другое помещение.

Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", – сказал Альтман в комментарии Sport.ua.

Напомним, 77-летний специалист тренировал Черноморец, московское Динамо, донецкий Металлург, Мариуполь, Таврию, Балканы, молдавский Зимбру и российский Луч-Энергия, олимпийскую сборную Кореи, сборную Молдовы, а также сборную Украины (2003-2007 и 2010-2011 гг.).

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