"Є питання щодо Циганкова, наскільки він готовий грати. Зінченко багато пропустив і відчувалося, що в нього не вистачало ігрової практики. Але один Зінченко – це півбіди, головне, щоб ще не додалися інші гравці, які будуть випадати. У вирішальній грі це буде неприпустимо.

Мудрик назвав головну відмінність Ісландії від Боснії, вказавши на перевагу для збірної України

Судаков і Мудрик? Усі футболісти основи збірної вже завоювали собі ім'я і від них багато чого чекають. Якщо вони хочуть, щоб їх визнавали, то потрібно показувати стабільність. Не може топ-футболіст зіграти одну гру, а потім зникнути на три.

Чи бачу я в цій збірній такого лідера, як Ярмоленко і Степаненко? Ярмоленко є Ярмоленко. Коли він грає в збірній і Динамо, то це одна команда, коли не грає – зовсім інша. Він і Степаненко протягом багатьох років доводили свою майстерність. З ними нашій збірній було б простіше", – сказав Буряк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок між Україною та Ісландією за вихід на Євро-2024 відбудеться вже сьогодні, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45.

Україні загрожують сексуальний (не)злочинець і примари – Ребров має проблему з капітаном, Яремчук таємно зібрав команду