"Думаю, что исландцы будут сильнее, чем боснийцы, особенно то, как они играют в футбол.

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У них больше такой техничный футбол, они могут разыгрывать мячи. Думаю, против них будет сложнее. Но наш большой плюс – это домашний стадион.

Сейчас в Челси меня пробуют на другой позиции. Но мне нормально и на той, и на той позиции. Я универсальный игрок – могу сыграть и там, и там", – сказал Мудрик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок между Украиной и Исландией состоится уже сегодня, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45.

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