"Иран должен быть исключен из ЧМ-2022", – приводит заявление Блаттера Reuters.

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Также бывший президент ФИФА сказал, что требовал суровых последствий для Ирана из-за систематических проявлений нарушений прав человека, а также вероятной помощи России в войне с Украиной, в частности, снабжая дронами.

Напомним, на ЧМ-2022 Иран попал в группу B, где его соперниками являются Англия, Уэльс и США. Первый поединок на Мундиале иранцы должны сыграть 21 ноября против "Трех львов".

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