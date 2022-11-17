Колишній тренер Реала та Манчестер Юнайтед сумарно майже 10 років тренує Іран. Його збірна зіграє на ЧС-2022 попри численні заклики дискваліфікувати команду через порушення прав людини та постачання урядом країни дронів для Росії.

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Під час прес-конференції Кейруша запитали про те, як він почувається, працюючи на країну, в якій вбивають жінок за неправильне носіння хіджабу. (Йдеться про 22-річну Масхи Аміні, яку замордували іранські правоохоронці). У відповідь португальський фахівець почав верзти нісенітниці про гроші й достроково завершив спілкування з пресою.

"На який канал ви працюєте? Sky? Скільки ви платите мені за відповідь на це запитання? Ви приватна компанія, скільки ви заплатите мені? Поговори зі своїм босом (звертається до журналіста – прим.), і після закінчення чемпіонату світу я зможу дати тобі відповідь, якщо ти зробиш мені гарну пропозицію. Не кладіть мені до рота слова, яких я не говорив. Я питаю у вашої компанії, скільки ви мені платите за відповідь? Гаразд, дякую. Думаю, тобі слід почати думати і про те, що сталося з іммігрантами в Англії. Іди і подумай про це", – сказав Кейруш і покинув залу для прес-конференцій.

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Нагадаємо, що на ЧС-2022 Іран потрапив у максимально "недружну" компанію. Свій турнірний шлях у Катарі підопічні Карлуша Кейруша розпочнуть 23 листопада матчем проти Англії. Також їхніми суперниками стануть збірні США та Уельсу.