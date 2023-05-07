Лион принимал Монпелье в 34-м туре чемпионата Франции. Результат – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 34 тур

Лион – Монпелье – 5:4

Голы: Ляказетт, 31,59,82,90, Ловрен, 70 – Ваи 40,41,53,55

Лион математически не утратил шансы получить путевку в еврокубки, поэтому в этом матче необходимо было одерживать победу. Алекс Ляказет открыл счет во встрече, а потом все пошло не по плану "ткачей". Четыре гола от молодого таланта Монпелье Ваи влетели в ворота Антони Лопеша. 20-летний форвард "паладинов" оформил 17 голов в текущем розыгрыше Лиги 1. Команда Лорана Блана в панике побежала отыгрываться, чтобы взять хотя бы одно очко.

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Капитан Лиона трижды поразил ворота Бенжамена Лекомта, а еще один гол записал в свой актив защитник Дэйан Ловрен. Отметим, что молодая звездочка из академии "ткачей" Брэдли Барколя оформил хет-трик ассистов. В итоге команда Блана праздновала победу после невероятного камбэка.

Лион после 34 туров набрал 56 очков. От пятого места, дающего право сыграть в Лиге Конференций, "ткачи" отстают на три пункта. Монпелье занимает 12 строчку, имея в своем активе 43 балла.

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