Чемпіонат Франції, 34 тур

Ліон – Монпельє – 5:4

Голи: Ляказетт, 31,59,82,90, Ловрен, 70 – Ваї 40,41,53,55

Ліон математично не втратив шанси здобути путівку в єврокубки, тому в цьому матчі необхідно було здобувати перемогу. Алекс Ляказетт відкрив рахунок у зустрічі, а потім все пішло не за планом "ткачів". Чотири голи від молодого таланту Монпельє Ваї влетіли у ворота Антоні Лопеша. 20-річний форвард "паладинів" оформив 17 голів в поточному розіграші Ліги 1. Команда Лорана Блана в паніці побігла відіграватися, щоб взяти бодай одне очко.

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Капітан Ліона тричі вразив ворота Бенжамена Лекомта, а ще один гол записав у свій актив захисник Деян Ловрен. Зазначимо, що молода зірочка з академії "ткачів" Бредлі Барколя оформив хет-трик асистів. У підсумку команда Блана святкувала перемогу після неймовірного камбеку.

Ліон після 34 турів набрав 56 очок. Від п'ятого місця, яке дає право зіграти в Лізі Конференцій, "ткачі" відстають на три пункти. Монпельє посідає 12 сходинку, маючи у своєму активі 43 бали.

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