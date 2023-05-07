Екс-тренер ПСЖ влаштував божевільний камбек з 1:4 – 2 покера, хет-трик і 9 забитих голів
Ліон приймав Монпельє у 34 турі чемпіонату Франції. Результат – в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 34 тур
Ліон – Монпельє – 5:4
Голи: Ляказетт, 31,59,82,90, Ловрен, 70 – Ваї 40,41,53,55
Ліон математично не втратив шанси здобути путівку в єврокубки, тому в цьому матчі необхідно було здобувати перемогу. Алекс Ляказетт відкрив рахунок у зустрічі, а потім все пішло не за планом "ткачів". Чотири голи від молодого таланту Монпельє Ваї влетіли у ворота Антоні Лопеша. 20-річний форвард "паладинів" оформив 17 голів в поточному розіграші Ліги 1. Команда Лорана Блана в паніці побігла відіграватися, щоб взяти бодай одне очко.
Маліновський опустився на третю сходинку – Ланс переміг Марсель в очному поєдинку за путівку в Лігу чемпіонів
Капітан Ліона тричі вразив ворота Бенжамена Лекомта, а ще один гол записав у свій актив захисник Деян Ловрен. Зазначимо, що молода зірочка з академії "ткачів" Бредлі Барколя оформив хет-трик асистів. У підсумку команда Блана святкувала перемогу після неймовірного камбеку.
Ліон після 34 турів набрав 56 очок. Від п'ятого місця, яке дає право зіграти в Лізі Конференцій, "ткачі" відстають на три пункти. Монпельє посідає 12 сходинку, маючи у своєму активі 43 бали.
Трагедія у Фуріані: поєдинок між Бастією і Марселем перетворився на жахіття, яке забрало 18 життів