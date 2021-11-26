В 47-летнем возрасте ушел из жизни украинский тренер Руслан Мостовой, сообщает официальный сайт ФК Рух.

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По информации Meta-ratings, ДТП, в котором погиб специалист, произошло в Стрыйском районе Львовской области.

За свою карьеру футболиста Мостовой успел поиграть за Львов, Прикарпатье, Волынь и ряд других клубов. Он стал легендой российского клуба Спартак Нальчик, проведя за него около 200 матчей (2001-2006 годы). В статусе тренера Мостовой работал у руля Руха и Прикарпатья.

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