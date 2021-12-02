Экс-тренер Металлиста Рахаев уволен из молдавского клуба
2 декабря 21:47 - Читати українською
Украинский тренер Игорь Рахаев остался без работы.
48-летний специалист официально покинул пост главного тренера клуба Бэлць, сообщает пресс-служба молдован.
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Рахаев работал с командой с зимы 2020 года и помог ей выйти в элитный дивизион Молдовы, завоевав золотые медали второй по силе лиги по итогам прошлого сезона. Сейчас Бэлць расположился шестым из восьми команд первенства.
Самостоятельную тренерскую карьеру Игорь начинал в Металлисте, а затем работал в Заре Бэльци, Актобе и Гелиосе.
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