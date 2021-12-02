48-летний специалист официально покинул пост главного тренера клуба Бэлць , сообщает пресс-служба молдован.

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Рахаев работал с командой с зимы 2020 года и помог ей выйти в элитный дивизион Молдовы, завоевав золотые медали второй по силе лиги по итогам прошлого сезона. Сейчас Бэлць расположился шестым из восьми команд первенства.

Самостоятельную тренерскую карьеру Игорь начинал в Металлисте, а затем работал в Заре Б э льци, Актобе и Гелиосе.

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