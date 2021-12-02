48-річний фахівець офіційно покинув посаду головного тренера клубу Белць, повідомляє прес-служба молдован.

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Рахаєв працював з командою від зими 2020 року і допоміг їй вийти в елітний дивізіон Молдови, завоювавши золоті медалі другої за силою ліги за підсумками минулого сезону. Зараз Белць розташувався шостим із восьми команд першості.

Самостійну тренерську кар'єру Ігор розпочинав у Металісті, а потім працював у Зорі Бєльці, Актобе і Геліосі.

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