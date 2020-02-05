Экс-тренер Карпат Кононов нашел новую работу после позорного увольнения из московского Спартака

Белорусский специалист Олег Кононов определился с командой, в которой продолжит карьеру.

Исполнительный директор Риги Роман Лаюкс подтвердил подписание контракта с бывшим тренером Карпат.

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"Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок соглашения назвать не могу – это конфиденциальная информация", – рассказал Лаюкс в комментарии Sport24.

Украинским болельщикам Кононов хорошо известен по успешной карьере в Карпатах, которые он выводил в групповую стадию Лиги Европы. Последним клубом белорусского специалиста был московский Спартак, откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за провальных результатов. Отметим, что среди подопечных Кононова в Риге есть один украинец – форвард Роман Дебелко.

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