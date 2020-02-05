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Екс-тренер Карпат Кононов знайшов нову роботу після ганебного звільнення з московського Спартака

12:13 990 Читать на русском
Екс-тренер Карпат Кононов знайшов нову роботу після ганебного звільнення з московського Спартака
Олег Кононов / Фото з відкритих джерел

Білоруський фахівець Олег Кононов визначився з командою, в якій продовжить кар'єру.

Виконавчий директор Риги Роман Лаюкс підтвердив підписання контракту з колишнім тренером Карпат.

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"Олег Кононов сьогодні підписав контракт з нашим клубом. Це сталося буквально півгодини тому. Термін угоди назвати не можу – це конфіденційна інформація", – розповів Лаюкс в коментарі Sport24.

Українським вболівальникам Кононов добре відомий за успішною кар'єрою в Карпатах, які він виводив у групову стадію Ліги Європи. Останнім клубом білоруського фахівця був московський Спартак, звідки його звільнили у вересні минулого року через провальні результати. Відзначимо, що серед підопічних Кононова у Ризі є один українець – форвард Роман Дебелко.

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