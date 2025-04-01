Итальянский специалист в сентябре покинул Рому, где работал с Артемом Довбиком, и сейчас находится в отпуске.

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Как сообщает football-italia, Вулверхэмптон заинтересован в услугах Даниэле Де Росси. Если "волки" решат уволить Витора Перейру, то именно экс-тренер Довбика будет главным кандидатом на должность тренера. Отмечается, что английский клуб уже контактировал с итальянским специалистом, когда уволил Гэри О'Нила.

Вулверхэмптон сейчас находится на 17 строчке в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. Зону вылета клуб опережает на девять баллов.

К слову, недавно английская пресса утверждала, что "волки" интересуются нападающим Динамо Владиславом Ванатом.

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