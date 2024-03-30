"Уровень сборной – просто топ, приятно находиться в одной команде с ребятами, которые выступают в топ-лигах мира, но при этом остаются простыми. Теперь хочется закрепиться в команде и показывать себя.

"Беспрецедентный сезон": Джулай оценил ЕВРОпейский прорыв сборных Украины, напомнив об обделенном Ротане

Со всеми ли был знаком? Заочно я слышал о них, они – обо мне. Ближе познакомились уже в сборной, все классные, атмосфера очень хорошая в команде.

Насчет посвящения... Знаю, раньше надо было исполнять песню, но сейчас ничего не пришлось петь.

Общался в целом со всеми, но больше всего – с Ванатом, Забарным, Миколенко и Караваевым", – цитирует Бражка официальный сайт Динамо.

Напомним, 22-летний полузащитник дебютировал за национальную команду в матче с Боснией и Герцеговиной, а закрепил успех в поединке с Исландией, помог "сине-желтым" выйти на Евро-2024.

Евро-2024: Украина в пятерке андердогов, высокие шансы на плей-офф, два очевидных фаворита на трофей