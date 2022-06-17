Экс-тренер Динамо возглавил испанский клуб
19:32 - Читати українською
Бывший ассистент Александра Хацкевича Эдуардо Докампо трудоустроился на родине.
Испанский специалист Эдуардо Докампо возглавил Леонесу, сообщает официальный сайт команды.
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Соглашение 48-летнего тренера с клубом третьего испанского дивизиона рассчитано на один сезон. Задача – выход с командой в Сегунду.
Напомним, в сезоне 2018/19 Докампо был одним из ассистентов Александра Хацкевича в киевском Динамо.
Интересно, что последней его командой была Калаорра, по итогам прошлого чемпионата опередившая в турнирной таблице Леонесу на одну строчку.
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