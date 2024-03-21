Бывший ассистент Романа Григорчука Игорь Касьяненко, который не вернулся с Черноморцем в Украину со сборов в Турции, не видит смысла объяснять свой поступок.

Недавно стало известно, что 36-летний Игорь Касьяненко не сел с делегацией Черноморца на самолет, который направлялся из Турции в Молдову. Тренер самовольно покинул расположение одесского клуба. Впоследствии выяснилось, что Касьяненко прибыл в США и уже трудоустроился тренером в клубе Дейд Каунти из Майами.

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"Не могу ничего комментировать – ни о Дейд Каунти, ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Иосифовичу Григорчуку. Поэтому любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека.

Повторюсь: не буду ничего комментировать – просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна. Не понимаю, чем я отличаюсь от других футболистов, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. И почему не было ко мне такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед", и никто об этом не написал?

Поэтому извините, что не ответил на ваши вопросы. Вот такой мой комментарий", – цитирует Касьяненко Sport.ua.

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