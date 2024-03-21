Колишній асистент Романа Григорчука Ігор Касьяненко, який не повернувся з Чорноморцем в Україну зі зборів у Туреччині, не бачить сенсу пояснювати свій вчинок.

Нещодавно стало відомо, що 36-річний Ігор Касьяненко не сів із делегацією Чорноморця на літак, який прямував з Туреччини у Молдову. Тренер самовільно залишив розташування одеського клубу. Згодом з'ясувалося, що Касьяненко прибув у США і вже працевлаштувався тренером в клубі Дейд Каунті з Маямі.

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"Не можу нічого коментувати – ані про Дейд Каунті, ані про те, де я перебуваю, адже з великою повагою ставлюся до Романа Йосиповича Григорчука. Тож будь-які мої коментарі можуть вплинути на цю дуже хорошу людину.

Повторюсь: не буду нічого коментувати – просто не хочу. Я маю на це право. Не хочу далі втягуватись в цю історію і не знаю, кому вона важлива. Не розумію, чим я відрізняюсь від інших футболістів, які виїхали за кордон і не повернулись до України. І чому не було до мене такої уваги, коли в мою квартиру прилетів "шахед", і ніхто про це не написав?

Тож вибачайте, що не відповів на ваші питання. Ось такий мій коментар", – цитує Касьяненка Sport.ua.

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