Наставник Вильярреала Кике Сетьен не сдерживал эмоций после яркой победы над мадридцами (3:2) в 28 туре Ла Лиги.

"Желтая субмарина" оформила камбэк против Реала. Главным героем стал Чуквуэзе, отличившийся дублем и создавший третий гол. После матча раздевалка ожидаемо праздновала.

Реал – Вильярреал – 2:3 – видео роскошных голов и обзор матча

В один момент Кике Сетьен присоединился к танцам и объявил: "Завтра (то есть сегодня) будет выходной". Испанская пресса восприняла это как открытый троллинг Карло Анчелотти. Дело в том, что наставник Реала сказал идентичную фразу после победы над Барселоной в полуфинале Кубка Испании (4:1 по сумме двух матчей).

К слову, вчерашняя победа позволила Вильярреалу набрать 47 очков и подняться на 5 место Ла Лиги. Реал с 59 пунктами остался вторым.

Реал проиграл Вильярреалу – Чуквуэзе роскошно поиздевался над Мадридом в голевом шоу