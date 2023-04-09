Наставник Вільяреала Кіке Сетьєн не стримував емоцій після яскравої звитяги над мадридцями (3:2) у 28 турі Ла Ліги.

"Жовта субмарина" оформила камбек проти Реала. Головним героєм став Чуквуезе, який відзначився дублем і створив третій гол. Після матчу роздягальня очікувано святкувала.

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В один момент Кіке Сетьєн приєднався до танців і оголосив: "Завтра (тобто сьогодні – прим.) буде вихідний". Іспанська преса сприйняла це як відкритий тролінг Карло Анчелотті. Річ у тім, що наставник Реала сказав ідентичну фразу після звитяги над Барселоною у півфіналі Кубка Іспанії (4:1 за сумою двох матчів).

До слова, вчорашня звитяга дозволила Вільяреалу набрати 47 очок й піднятись на 5 місце Ла Ліги. Реал з 59 пунктами залишився другим.

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