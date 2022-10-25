"Желтая субмарина" быстро нашла замену Унаи Эмери, который решил уйти в Астон Виллу. Новым тренером Вильярреала стал Кике Сетьен.

Накануне, 24 октября, Унаи Эмери внезапно покинул клуб и подписал контракт с Астон Виллой. Вильярреал назначил новым наставником 64-летнего Кике Сетьена. Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт клуба.

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В среду новый тренер проведет первую тренировку и будет представлен СМИ. Последним местом работы Кике Сетьена была Барселона, которая уволила его после вылета из ЛЧ (2:8 от Баварии) в августе 2020-го. С тех пор тренер нигде не работал и требовал выплату компенсации у Барселоны. Ранее Сетьен возглавлял Бетис, Лас-Пальмас, Луго, Логроньес, Расинг и сборную Экваториальной Гвинеи.

После 11-ти туров Ла Лиги Вильярреал набрал 18 очков и занимает 7 место турнирной таблицы. Также команда уже оформила выход в плей-офф Лиги конференций, выиграв все 4 матча.

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