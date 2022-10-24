Еще несколько дней назад английский коллектив рассматривал на должность наставника Рубена Аморима (Спортинг Лиссабон), Томаса Франка (Брентфорд) и безработных Томаса Тухеля с Маурисио Почеттино. Сегодня же коучем был назначен испанец.

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Пресс-служба Вильярреала сообщает, что Эмери попросил о расторжении контракта в одностороннем порядке, ведь Астон Вилла заплатила 6-миллионную клаусулу. Англичане детали контракта не разглашают, но, по неофициальной информации, его зарплата составит 7 миллионов "чистыми". Унаи приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября, когда уладятся вопросы получения разрешения на работу в Великобритании.

50-летний специалист возглавлял "Желтую субмарину" с лета 2020 года. В первый же сезон он выиграл Лигу Европы, одолев в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти, а в прошлом году достиг исторического прогресса – полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что у Эмери уже есть опыт работы в АПЛ – во главе лондонского Арсенала провел 76 матчей. Также тренировал Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью и ПСЖ.

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