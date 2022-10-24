Эмери официально возглавил Астон Виллу после расторжения контракта с Вильярреалом
Главным тренером "вилланов" после ухода Стивена Джеррарда довольно неожиданно стал Унаи Эмери.
Еще несколько дней назад английский коллектив рассматривал на должность наставника Рубена Аморима (Спортинг Лиссабон), Томаса Франка (Брентфорд) и безработных Томаса Тухеля с Маурисио Почеттино. Сегодня же коучем был назначен испанец.
Легенда МЮ возглавил аутсайдера Чемпионшипа
Пресс-служба Вильярреала сообщает, что Эмери попросил о расторжении контракта в одностороннем порядке, ведь Астон Вилла заплатила 6-миллионную клаусулу. Англичане детали контракта не разглашают, но, по неофициальной информации, его зарплата составит 7 миллионов "чистыми". Унаи приступит к выполнению своих обязанностей 1 ноября, когда уладятся вопросы получения разрешения на работу в Великобритании.
50-летний специалист возглавлял "Желтую субмарину" с лета 2020 года. В первый же сезон он выиграл Лигу Европы, одолев в финале Манчестер Юнайтед в серии пенальти, а в прошлом году достиг исторического прогресса – полуфинал Лиги чемпионов.
Напомним, что у Эмери уже есть опыт работы в АПЛ – во главе лондонского Арсенала провел 76 матчей. Также тренировал Альмерию, Валенсию, Спартак, Севилью и ПСЖ.
Операція "Наступник": хто замінить Луческу в Динамо?