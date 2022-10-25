"Жовта субмарина" швидко знайшла заміну Унаї Емері, який вирішив піти в Астон Віллу. Новим тренером Вільяреала став Кіке Сетьєн.

Напередодні, 24 жовтня, Унаї Емері раптово покинув клуб і підписав контракт з Астон Віллою. Вільяреал призначив новим наставником 64-річного Кіке Сетьєна. Угода розрахована до кінця сезону 2023/24, інформує офіційний сайт клубу.

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У середу новий тренер проведе перше тренування та буде представлений ЗМІ. Останнім місцем роботи Кіке Сетьєна була Барселона, яка звільнила його після вильоту з ЛЧ (2:8 від Баварії) у серпні 2020-го. Відтоді тренер ніде не працював і вимагав виплату компенсації в Барселони. Раніше Сетьєн очолював Бетіс, Лас-Пальмас, Луго, Логроньєс, Расінг і збірну Екваторіальної Гвінеї.

Після 11-ти турів Ла Ліги Вільяреал набрав 18 очок і посідає 7 місце турнірної таблиці. Також команда вже оформила вихід у плей-офф Ліги конференцій, вигравши всі 4 матчі.

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