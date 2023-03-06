Тамара Пинсоли, экс-супруга Даниэле Де Росси, попала в передрягу. Женщину обвиняют в том, что она участвовала в похищении, истязании и вымогательстве денег у бизнесмена. Об этом сообщил Sportal.

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Тамара получала алименты в размере 40 тысяч евро в месяц от Де Росси, но этого оказалось мало. Она жила роскошно, безумно тратила и расточала. Еще в 2014 году Тамара и еще восемь человек взяли в долг у предпринимателя около 340 тысяч евро.

Не желая платить сумму, на бизнесмена напали и забрали в квартиру женщны. В этом контексте Писноли угрожала ему, сказав, что его могут убить, а затем сломала нос мужчине. Предприниматель сообщил о фактах в органы правопорядка, которые начали расследование. Экс-супруга Де Росси все обвинения опровергала, но нашлись свидетели, подтвердившие, что она была организатором.

Суд вынес решение о заключении женщины на 7 лет и два месяца. Напомним, что Де Росси расстался с Пинсоли в 2009 году. У них есть общая дочь, которая сейчас проживает с отцом.

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