Тамара Пінсолі, екс-дружина Данієле Де Россі, потрапила у халепу. Жінку звинувачують в тому, що вона брала участь у викраденні, катуванні та вимаганні грошей у бізнесмена. Про це повідомив Sportal.

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Тамара отримувала аліменти в розмірі 40 тисяч євро на місяць від Де Россі, але це виявилось замало. Вона жила розкішно, шалено витрачала й марнотратила. Ще у 2014 році Тамара та ще вісім осіб взяли у підприємця близько 340 тисяч євро в борг.

Не бажаючи платити суму, на бізнесмена напали та забрали у квартиру жінки. У цьому контексті Піснолі погрожувала йому, сказавши, що його можуть вбити, а потім зламала ніс чоловіку. Підприємець повідомив про факти в органи правопорядку, які почали розслідування. Екс-дружина Де Россі всі звинувачення спростовувала, але знайшлися свідки, які підтвердили, що вона була організатором.

Суд виніс рішення про ув’язнення жінки на 7 років і два місяці. Нагадаємо, що Де Россі розлучився з Пінсолі у 2009 році. У них є спільна донька, яка наразі проживає з батьком.

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