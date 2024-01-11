Хорватский Осиек официально сообщил о приходе Жозе Боту на должность спортивного директора клуба. Контракт португальца рассчитан до лета 2026 года.

Шахтер в шаге от первого зимнего трансфера – известна сумма и дата медосмотра бразильского легионера

"Это новый вызов, которого я с нетерпением жду, и я очень хорошо предвкушаю свой приезд и то, что мы хотим сделать вместе", – отметил Боту в комментарии пресс-службе.

Напомним, что португалец работал в Шахтере с июля 2018-го по декабрь 2021 года. Также Боту успел поработать и в таких клубах как Бенфика и ПАОК.

Кубок Азии: капитан из Ливерпуля ведет фаворитов, Сон под рулем Клинсманна, Манчини и деньги СА, кучка любителей России