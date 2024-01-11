Экс-селекционер Шахтера нашел новое место работы в Европе
Бывший глава селекционного отдела Шахтера Жозе Боту продолжит свою деятельность функционера в Хорватии.
Хорватский Осиек официально сообщил о приходе Жозе Боту на должность спортивного директора клуба. Контракт португальца рассчитан до лета 2026 года.
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"Это новый вызов, которого я с нетерпением жду, и я очень хорошо предвкушаю свой приезд и то, что мы хотим сделать вместе", – отметил Боту в комментарии пресс-службе.
Напомним, что португалец работал в Шахтере с июля 2018-го по декабрь 2021 года. Также Боту успел поработать и в таких клубах как Бенфика и ПАОК.
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