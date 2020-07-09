Экс-президент УПЛ отметился тонким троллингом после победы Динамо в Кубке Украины – фото з совой быстро удалили

Бывший глава Премьер-лиги Владимир Генинсон продемонстрировал роскошное чувство юмора после победы Динамо над Ворсклой в финале Кубка Украины.

После завоевания киевлянами Кубка Украины Генинсон опубликовал в Facebook фотографию с совой. "Кубок наш! С победой, ДК", – написал экс-глава УПЛ. Правда, впоследствии пост был удален.

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К слову, пока Генинсон занимает должность члена Комитета УЕФА по вопросам стадионов и безопасности.

Напомним, осенью 2019-го во время матча Шахтер – Динамо случился скандал. Тайсон и Дентиньо стали жертвами расистских оскорблений, но впоследствии фанаты киевлян объяснили, что их крики были частью акции по сохранению северных пятнистых сов.

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