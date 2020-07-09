Екс-президент УПЛ відзначився тонким тролінгом після перемоги Динамо в Кубку України – світлину з совою швидко видалили

Колишній очільник Прем'єр-ліги Володимир Генінсон продемонстрував розкішне почуття гумору після перемоги Динамо над Ворсклою у фіналі Кубка України.

Після здобуття киянами Кубка України Генінсон опублікував у Facebook світлину з совою. "Кубок наш! З перемогою, ДК", – написав екс-очільник УПЛ. Щоправда, згодом пост було видалено.

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До слова, наразі Генінсон обіймає посаду члена Комітету УЄФА з питань стадіонів та безпеки.

Нагадаємо, восени 2019 року під час матчу Шахтар – Динамо трапився скандал. Тайсон та Дентінью стали жертвами расистських образ, але згодом фанати киян пояснили, що їхні вигуки були частиною акції щодо збереження північних плямистих сов.

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