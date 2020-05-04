Экс-президент Барселоны пожаловался на равнодушие футболистов – никто не навестил его под арестом

Бывший президент каталонского клуба Сандро Росель дал первое большое интервью после выхода из заключения.

"Мое дело не было ошибкой судьи. Это был заговор. В Каталонии сформировалась такая ситуация, что каждый каталонец – преступник.

Кто навестил под арестом? Приходил Бартомеу, хотел прийти Роналдиньо, но я сказал ему не делать этого. Насколько я помню, ни один игрок не связался с моей семьей после того, как открыли дело.

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Это сущность каждого профессионального футболиста. Они живут в обособленном пузыре. Если проблема не касается мяча, им все равно.

Иногда я думаю: почему я попал в такую ​​беду? Пока не стал президентом Барселоны, против меня не было открыто ни одного расследования. После того, как я получил эту должность, на меня завели 72 дела", – цитирует слова Роселя в интервью La Sexta издание Marca.

Напомним, что Сандро Росель обвинялся в отмывании денег. Однако никаких доказательств противозаконной деятельности Роселя найдено не было, и бывшего президента "блаугранас" был оправдан. Он провел в СИЗО 643 дня.

Сандро Росель был главой Барселоны с 2010 по 2014 год, покинув пост из-за "дела Неймара". В 2016 году обвинения в незаконной покупке бразильца с функционера были сняты.

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