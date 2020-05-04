Екс-президент Барселони поскаржився на байдужість футболістів – ніхто не провідав його під арештом

Колишній президент каталонського клубу Сандро Росель дав перше велике інтерв'ю після виходу з ув'язнення.

"Моя справа не була помилкою судді. Це була змова. У Каталонії сформувалася така ситуація, що кожен каталонець – злочинець.

Хто провідав під арештом? Приходив Бартомеу, хотів прийти Роналдінью, але я сказав йому не робити цього. Наскільки я пам'ятаю, жоден гравець не зв'язався з моєю сім'єю після того, як відкрили справу.

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Це сутність кожного професіонального футболіста. Вони живуть у відособленій бульбашці. Якщо проблема не стосується м'яча, їм все одно.

Іноді я думаю: чому я втрапив у таку халепу? Поки не став президентом Барселони, проти мене не було відкрито жодного розслідування. Після того, як я отримав цю посаду, на мене завели 72 справи", – цитує слова Роселя в інтерв'ю La Sexta видання Marca.

Нагадаємо, що Сандро Росель звинувачувався у відмивання грошей. Однак жодних доказів протизаконної діяльності Роселя знайдено не було, і колишнього президента "блаугранас" було виправдано. Він провів у СІЗО 643 дні.

Сандро Росель був очільником Барселони з 2010 по 2014 роки, покинувши посаду через "справу Неймара". У 2016 році звинувачення щодо незаконного придбання бразильця з функціонера були зняті.

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