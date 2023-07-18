"Меня критиковали меня за то, что я пришел в лигу Саудовской Аравии, но что произошло теперь? Я открыл путь и теперь все игроки идут сюда. Мое решение присоединиться к саудовским клубам было на 100% решающим для привлечения новых лучших игроков. Это факт.

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Когда я перешел в Ювентус, Серия А была мертва. Когда я подписал контракт, она возродилась. Где бы ни был Криштиану, я всегда вызываю большой интерес. Через год лига Саудовской Аравии опередит лигу Турции и Нидерландов.

Сейчас лига Саудовской Аравии лучше MLS. Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Мне 38 лет, и, кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ – это действительно сильный чемпионат, она намного впереди других лиг, по моему мнению", – цитирует португальца Фабрицио Романо.

Напомним, что Криштиану Роналду присоединился к Аль-Насру зимой 2023 года. В летнее трансферное окно клубы Саудовской Аравии смогли привлечь в свой чемпионат многих звезд европейского футбола, в частности Карима Бензема, Н'Голо Канте, Фирмино и Милинковича-Савича.

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