Франция, 24 тур

Брест – Бордо – 2:1

Голы: Мунье, 80, Фавр, 85 – Хван, 56

Монпелье – Дижон – 4:2

Голы: Лаборде, 48, 56, Саванье, 61, Шкутелич, 90+1 – Кулибали, 5, Конате, 88 (п)

Ним – Монако – 3:4

Голы: До, 23, Ферхат, 32, Элиассон, 81 – Головин, 3, 12, 62, Фолланд, 77

Ницца – Анже – 3:0

Голы: Думбия, 9 (авт), Маолида, 17, Гуири, 83

Сент-Этьен – Метц – 1:0

Гол: Бойе, 14 (авт)

Нант – Лилль – 0:2

Голы: Дэвид, 9, 84

Лион разгромил Страсбур и вернул себе лидерство в чемпионате Франции

Перед вечерней битвой Марселя и ПСЖ зрители имели возможность разогреться шестью матчами, парочка из которых были довольно зрелищными. В частности Монпелье устроил перестрелку с шестью голами против одного из аутсайдеров. Дижон бился героически, но это не спасло его от четвертое поражения подряд.

Настоящий рок-н-ролл выдали Монако и Ним. Героем встречи стал Александр Головин. Россиянин оформил хет-трик и ассистировал Кевину Фолланду. Монегаски продолжили победную серию до семи матчей и по очкам догнали ПСЖ, который идет третьим.

Вчера Лион временно поднялся на первое место. Лиллю, чтобы вернуть себе лидерство, нужно было побеждать Нант. "Канарейки" не знают вкуса побед в течение 15-ти матчей подряд. Сегодня победу "догам" принес бывший партнер Романа Яремчука по атаке в бельгийском Генте Джонатан Дэвид. Канадец забил оба гола.

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