Франція, 24 тур

Брест – Бордо – 2:1

Голи: Муньє, 80, Фавр, 85 – Хван, 56

Монпельє – Діжон – 4:2

Голи: Лаборде, 48, 56, Саваньє, 61, Шкутеліч, 90+1 – Кулібалі, 5, Конате, 88 (п)

Нім – Монако – 3:4

Голи: До, 23, Ферхат, 32, Еліассон, 81 – Головін, 3, 12, 62, Фолланд, 77

Ніцца – Анже – 3:0

Голи: Думбія, 9 (авт), Маоліда, 17, Гуірі, 83

Сент-Етьєн – Метц – 1:0

Гол: Бойє, 14 (авт)

Нант – Лілль – 0:2

Голи: Девід, 9, 84

Ліон розгромив Страсбур і повернув собі лідерство у чемпіонаті Франції

Перед вечірньою битвою Марселя та ПСЖ глядачі мали можливість розігрітися шістьма матчами, кілька з яких були доволі видовищними. Зокрема Монпельє влаштував перестрілку з шістьма голами проти одного із аутсадерів. Діжон бився героїчно, але це не врятувало його від четвертої поразки поспіль.

Справжній рок-н-рол видали Монако та Нім. Героєм зустрічі став Олександр Головін. Росіянин оформив хет-трик та асистував Кевін Фолланду. Монегаски продовжили переможну серію до семи матчів і за очками наздогнали ПСЖ, який іде третім.

Вчора Ліон тимчасово піднявся на перше місце. Ліллю, що повернути собі лідерство, потрібно було перемагати Нант. "Канарки" не знають смаку перемог протягом 15-ти матчів поспіль. Сьогодні перемогу "догам" приніс колишній партнер Романа Яремчука по атаці в бельгійському Генті Джонатан Девід. Канадець забив обидва голи.

Андре Віллаш-Боаш: головний рок-н-рольник сезону, клоун чи здоровий у божевільні?