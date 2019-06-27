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Экс-одноклубник Зозули сменил Реал на Эйбар

07:30 50 Читати українською
Экс-одноклубник Зозули сменил Реал на Эйбар
Альваро Техеро / Фото ФК Альбасете

Защитник Альваро Техеро со следующего сезона будет выступать в Примере.

Эйбар объявил о подписании 22-летнего испанца на официальном сайте.

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Техеро – воспитанник кантеры мадридского Реала, которому он принадлежал. Последний сезон он провел в Альбасете на правах аренды и сыграл 41 матч за команду Романа Зозули. Контракт новичка с "оружейниками" рассчитан до 2024 года.

Напомним, Альбасете потерпел поражение в полуфинале плей-офф Сегунды и потерял шансы на повышение в классе. А вот Эйбар занял 12 позицию в Примере и сохранил свое место в элите испанского футбола.

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