Экс-одноклубник Зозули сменил Реал на Эйбар

Украина — 26 июнь 1800
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Шахтер – Лудогорец: Сикан, Мораес и Ко украшают дебют Каштру, неожиданные ходы и мастер-класс для Реброва
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Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українцяАнглия — 26 июнь 1027
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Супряга официально вернулся в СК Днепр-1Украина — 26 июнь 471
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"Ми були в меншості, тому я залишився і бився". Зірка збірної Уганди – шлях від життя на вулиці до героя націїОвертайм — 26 июнь 324
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Александрия объявила о трансфере ЛучкевичаУкраина — 26 июнь 272