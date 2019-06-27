Екс-одноклубник Зозулі змінив Реал на Ейбар

Іспанія — 26 черв 633
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Сіллессен офіційно перейшов у Валенсію
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Шахтар – Лудогорець: Сікан, Мораєс і Ко прикрашають дебют Каштру, несподівані ходи та майстер-клас для РеброваУкраїна — 26 черв 7646
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Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українцяАнглія — 26 черв 6310
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Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в командіІспанія — 26 черв 4081
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Супряга офіційно повернувся в СК Дніпро-1Україна — 26 черв 2402