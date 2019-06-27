Екс-одноклубник Зозулі змінив Реал на Ейбар

Захисник Альваро Техеро наступного сезону виступатиме у Прімері.

Ейбар оголосив про підписання 22-річного іспанця на офіційному сайті.

Альбасете зробив Зозулі "амбітну" пропозицію

Техеро – вихованець кантери мадридського Реала, якому він і належав. Останній сезон він провів у Альбасете на правах оренди і зіграв 41 матч за команду Романа Зозулі. Контракт новачка зі "зброярами" розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, Альбасете зазнав поразки у півфіналі плей-офф Сегунди і втратив шанси на підвищення в класі. А от Ейбар посів 12 сходинку Прімери і зберіг своє місце в еліті іспанського футболу.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді