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Екс-одноклубник Зозулі змінив Реал на Ейбар

07:30 295 Читать на русском
Екс-одноклубник Зозулі змінив Реал на Ейбар
Альваро Техеро / Фото ФК Альбасете

Захисник Альваро Техеро наступного сезону виступатиме у Прімері.

Ейбар оголосив про підписання 22-річного іспанця на офіційному сайті.

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Техеро – вихованець кантери мадридського Реала, якому він і належав. Останній сезон він провів у Альбасете на правах оренди і зіграв 41 матч за команду Романа Зозулі. Контракт новачка зі "зброярами" розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, Альбасете зазнав поразки у півфіналі плей-офф Сегунди і втратив шанси на підвищення в класі. А от Ейбар посів 12 сходинку Прімери і зберіг своє місце в еліті іспанського футболу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ейбар Ейбар Іспанія Трансфери Альваро Техеро Альваро Техеро Альбасете Альбасете
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