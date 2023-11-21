Огромный резонанс вызвал момент в компенсированное время, когда хавбек итальянцев Брайан Кристанте не успел на мяч и, скорее всего, задел ногу Михаила Мудрика. Ни Мансано, ни арбитр VAR Хуан Мартинес не решились назначать пенальти в ворота действующих чемпионов Европы. Даже испанские СМИ удивлены таким решением своего представителя.

Украина – Италия: видео неназначенного пенальти и обзор матча отбора на Евро-2024

Marca: Как спаслась Италия. Чистый пенальти не назначили на 92-й минуте. Гол Украины стоил бы итальянцам прямого выхода на Евро.

AS: Хиль Мансано спасает. Италию В конце Италия в агонии тянула время, а Украина бесплодно пыталась спорить из-за возможного контакта Мудрика и Кристанте в штрафной. Хиль Мансано и VAR решили, что это игровой момент. Чемпион страдал, но будет в Германии.

Mundo Deportivo: Мансано оказался главным героем поединка Украины и Италии. Полевой судья не дал пенальти, а VAR всего за минуту подтвердил это решение. Не совсем ясно, достаточно ли было контакта для падения Мудрика. Если бы случился пенальти, то группа бы претерпела кардинальные изменения – Украина едет на Евро, а Италия в Лигу наций. Впрочем, дополнительный плей-офф придется проходить украинцам.

Украина дала бой, но пропустила Италию на Евро-2024 – судья на последних минутах украл у Мудрика пенальти