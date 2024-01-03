Екс-легіонер Шахтаря увійшов до списку найгірших трансферів Манчестер Сіті
Перехід Нері Кастільйо із Шахтаря до Ман Сіті експерти назвали провалом.
Спортивний портал ESPN назвав найгірші та найкращі зимові трансфери елітних клубів АПЛ.
До списку найгірших трансферів Манчестер Сіті увійшов Нері Кастільйо. "Містяни" заплатили Шахтарю за його оренду 5 млн євро. Вінгер за англійський клуб зіграв 8 матчів, але так і не відзначився результативними діями.
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Більш жахливим трансфером аналітики вважають лише покупку Вілфріда Боні у 2015 році. За івуарійського форварда було заплачено 25 млн фунтів. Боні у всіх турнірах за Манчестер Сіті зіграв 46 матчів, у яких забив 10 голів.
На третьому місці у списку провальних трансферів розмістився грек Георгіос Самарас. Нападник перейшов у клуб у січні 2006 року за 6 млн євро з нідерландського Херенвена.
Варто зазначити, що Кастільйо вважається одним з найгірших трансферів і в історії Шахтаря. "Гірники" віддали за мексиканського футболіста Олімпіакосу влітку 2007 року 15 млн євро. В УПЛ за донецьку команду Нері забив 1 гол за 12 матчів, провівши більшість часу в орендах.
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