Спортивний портал ESPN назвав найгірші та найкращі зимові трансфери елітних клубів АПЛ.

До списку найгірших трансферів Манчестер Сіті увійшов Нері Кастільйо. "Містяни" заплатили Шахтарю за його оренду 5 млн євро. Вінгер за англійський клуб зіграв 8 матчів, але так і не відзначився результативними діями.

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Більш жахливим трансфером аналітики вважають лише покупку Вілфріда Боні у 2015 році. За івуарійського форварда було заплачено 25 млн фунтів. Боні у всіх турнірах за Манчестер Сіті зіграв 46 матчів, у яких забив 10 голів.

На третьому місці у списку провальних трансферів розмістився грек Георгіос Самарас. Нападник перейшов у клуб у січні 2006 року за 6 млн євро з нідерландського Херенвена.

Варто зазначити, що Кастільйо вважається одним з найгірших трансферів і в історії Шахтаря. "Гірники" віддали за мексиканського футболіста Олімпіакосу влітку 2007 року 15 млн євро. В УПЛ за донецьку команду Нері забив 1 гол за 12 матчів, провівши більшість часу в орендах.

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